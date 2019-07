Empresario de Brasil se quita la vida en un acto público

El empresario Sadi Paulo Castiel Gitz, propietario de la empresa Cerámica Ecurial, se quitó la vida este jueves 4 de julio del 2019 cuando participaba en un evento en el municipio brasileño de Aracaju, capital del estado de Sergipe.

En el acto estaba presente el ministro de Minas y Energía, Bento Alburquerque, y el gobernador de Sergipe, Belivaldo Chagas, señala el portal pulzo.com.

En el video difundido en Twitter por Jailton Santana, de Radio Jornal, se ve cómo los invitados especiales se van saludando y acomodando en la tarima principal del Simposio de Oportunidades, en medio de los preparativos propios de ese tipo de eventos.

O momento do suicídio no Simpósio do Gás em Sergipe, empresário dono Escurial tirou a própria vida em hotel na Orla de Aracaju

Sadir Gitz estava desesperado após fechamento da empresa por falência pic.twitter.com/mvhQ3ZECXP