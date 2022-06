Empresa responde ante imágenes de etiquetas con pedidos de auxilio

Esta semana se viralizaron unas imágenes que, supuestamente, mostraban pedidos de ayuda en las etiquetas de las prendas de la marca china Shein.

En las imágenes se vieron mensajes como “necesito ayuda”, “Tengo dolor dental”, “Socorro” y otras más, que supuestamente, habrían escrito los trabajadores de la empresa.

This whole shein shit needs to stop. kids are literally screaming for help and people are only worried abt their packages ?! Disgusting pic.twitter.com/JbTy4OPosh