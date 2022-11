Un trabajo en Estados Unidos paga salario de hasta USD 1 000 diarios

En una publicación viral en la red social Tik Tok, un joven contó su experiencia para ganar hasta USD 1000 diarios con un trabajo que requiere poca experiencia profesional, pero pocos desean hacerlo.

Spencer Clays, radicado en Seattle, al noroeste de Estados Unidos, contó que suma de USD 200 hasta USD 1000 al día en su oficio como limpiador de canaletas. El joven dijo que su trabajo le lleva alrededor de una hora y consiste en retirar hojas, ramas, moho, animales muertos y desechos, de las canaletas, que se ubican en los techos de las viviendas. Él aseguró que complementaba su trabajo con la limpieza de tuberías y techos que se encontraban en mal estado.

A pesar de la demanda por el empleo este no suele encontrar muchos voluntarios. El trabajo es al aire libre y muchos deben soportar los estragos del frío. Por lo general, este trabajo se lo realiza en otoño como medida preventiva antes del invierno.

En una buena jornada, Clays indicó que puede limpiar cuatro o cinco casas con canaletas sucias. Dijo estar sorprendido por la poca competencia que existe en este sector, debido a que es un trabajo que no muchos quieren realizar. ". "Podrían, pero hay literalmente innumerables ejemplos de cosas que la gente podría hacer pero no quiere. Esto es lo que es y hace un negocio. Un negocio simplemente hace que la vida de alguien sea más conveniente", dijo al Diario The Sun.