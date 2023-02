Emotivos videos registran rescate de niños tras terremoto en Turquía y Siria

La cifra de muertos por el terremoto en Turquía y Siria aumenta con el paso de las horas. No obstante, no todo ha sido malas noticias. A través de redes sociales se han compartido varios videos con imágenes que han arrancado más de una lágrima a los internautas.

Se trata de los momentos en los que cuerpos de rescate salvan a niños de entre los escombros. Pequeños que han sobrevivido al paso de las horas, cuya fortaleza ha provocado que sus rescatistas celebren encontrarlos.

Por ejemplo, soldados de Kosovo salvaron a una niña de 2 años en Turquía. La pequeña estuvo más de 48 horas atrapada y los uniformados no pudieron ocultar su emoción.

The emotional moment when Kosovo soldiers manage to save a 2-year-old girl and pull her out from the rubble of a collapsed building in Hatay, Turkey, more than 48 hours after the earthquake.



Now they are attempting to save the mother. pic.twitter.com/bHkD0o0kKz — Admirim (@admirim) February 8, 2023

En otro caso, rescatistas rompieron en lágrimas de alegría después de salvar a una niña de 6 años también en Turquía.

Esa misma emoción sintieron equipos de búsqueda y rescate al salvar a un bebé recién nacido atrapado bajo los escombros durante más de 50 horas en Hatay.

Search-and-rescue teams save newborn baby trapped under the rubble for more than 50 hours in #TurkiyeQuakes-hit city of Hatay pic.twitter.com/NmhSpa6sUa — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 8, 2023

En la provincia turca de Adiyaman fueron cuatro niños de una misma familias los que fueron rescatados en medio de los gritos y aplausos de sus salvadores.

Four children from a single family rescued 64 hours after #TurkiyeQuakes hit the country’s Adiyaman province pic.twitter.com/hQwi7aLJbK — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 8, 2023

Otra historia de sobrevivencia es la de un bebé de un año y medio que fue rescatada con vida mientras amamantaba en los brazos de su madre embarazada 56 horas después.

1.5-year-old baby Masal was rescued alive while nursing in her pregnant mother’s arms 56 hours after powerful #earthquakes struck Türkiye.



Rescuers said that the mother is in good condition and efforts to save her are under way.



For more: https://t.co/gfPXYREhuR#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/ggcX0g0qtX — TRT World (@trtworld) February 8, 2023

Y, sin duda alguna, uno de los videos más emotivos compartidos en redes. Una niña que le pedía a sus socorristas que salve a ella y su hermano; que si lo hacen serán amigos el resto de sus vidas.

They are rescued allhumdullilah ? but the questions in their eyes are killing ? pic.twitter.com/TAx317aP2t — Shehr Bano Official (@OfficialShehr) February 8, 2023

