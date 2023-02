Elon Musk 'explica' qué son los objetos que se divisaron en EEUU y Canadá

Elon Musk, magnate y director ejecutivo de Tesla y Space X, se refirió a los últimos reportes en los que se detallaron avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIS) en Estados Unidos y Canadá.

"No se preocupen, solo son algunos de mis amigos pasando", escribió Musk en tono de broma en su cuenta oficial de Twitter, red social de la que es propietario, y agregó dos emoticones, el primero de la cara de un alienígena y el segundo fue de un platillo volador.

Don’t worry, just some of my ? ? friends of mine stopping by …