Elon Musk anuncia que Twitter tendrá un cotos para uso empresarial y gubernamental

Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, anunció que el uso de la red social tendrá un costo (leve) para quienes realicen actividades comerciales y gubernamentales. En ese último caso se hace referencia a instituciones estatales en cualquier parte del mundo.

Sin embargo, el empresario dejó en claro que Twitter se mantendrá gratuito para "los usuarios ocasionales". Es decir, un uso cotidiano y común, sin fines de propaganda política o para promocionar ventas.

Musk no indicó cuándo empezaría este cambio, solo indicó que será en un futuro próximo. Y cabe recordar que el hombre más rico del mundo adquirió esta red social por 44.000 millones de dólares.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users