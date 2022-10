Elon Musk anuncia la creación de un "consejo de moderación de contenido" para Twitter

Elon Musk, dueño desde este viernes de la red social Twitter, informó de la creación de un "consejo de moderación de contenido" para la plataforma que será el encargado de dar el visto bueno al restablecimiento de ciertos perfiles suspendidos por la anterior administración.

"Twitter formará un consejo de moderación de contenido con puntos de vista muy diversos. No se tomarán decisiones de contenido importantes ni se restablecerán cuentas antes de que se reúna este consejo", señaló Musk en su perfil oficial de la red social.

Este anuncio se ha dado apenas unos instantes después de que varios medios de comunicación estadounidenses se hicieran eco de una noticia que apuntaba a que el rapero Ye, anteriormente conocido como Kanye West, habría recuperado el acceso a su cuenta de Twitter.

La plataforma decidió suspender a comienzos de octubre el perfil del renombrado cantante después de que este lanzase soflamas antisemitas. Esta publicación de Ye le ha acarreado otros contratiempos, incluido el fin de su colaboración con varias marcas, entre ellas la alemana Adidas.

Musk --consejero delegado de Tesla y SpaceX-- ha completado la compra de Twitter por un valor de USD 44 000 millones y ha llevado a cabo el despido de sus principales directivos.

De esta forma, los accionistas de la compañía recibirán 54,20 dólares por cada acción y Twitter pasará a ser propiedad del magnate, que ha anunciado sus planes de cambiar las políticas de moderación de contenido de la red social, apostando por "una mayor libertad de expresión".

Musk expresó en reiteradas ocasiones no estar de acuerdo con la práctica de la red de social de prohibir el acceso a la misma de forma permanente a aquellos usuarios que violan repetidamente sus políticas, lo que plantea la posibilidad de que usuarios, como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, regresen a la plataforma.

Sin embargo, el propio Trump se ha manifestado al respecto trasladando sus mejores deseos a Musk al frente de la plataforma, a la par que ha asegurado que seguirá siendo usuario de Truth Social, la plataforma que él mismo impulsó después de ser expulsado de la red social del pájaro azul.

