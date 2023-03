El famoso actor Tom Sizemore murió en un hospital de California

Tom Sizemore, quien actuó en la popular película ‘Salvado al soldado Ryan’, falleció a los 61 años de edad, mientras se encontraba internado en un hospital de California, Estados Unidos. Así lo confirmó un comunicado citado por Hollywood Reporter.

Según el portal de noticias RT, el actor sufrió un aneurisma cerebral, el pasado 18 de febrero, y los médicos no lograron reanimar al artista.

‘Saving Private Ryan’ actor Tom Sizemore has died at the age of 61, weeks after suffering a stroke and brain aneurysm, his rep confirmed to THR https://t.co/WgarVFoNBV pic.twitter.com/nHz3UIvcsI