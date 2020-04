Estados Unidos llama terrorista a grupo de ultraderecha

Estados Unidos incluyó este lunes 6 de abril al grupo ultraderechista ruso Movimiento Imperial Ruso (RIM por sus siglas en inglés) en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

Se trata de la primera vez que el Gobierno apunta contra supremacistas blancos con las herramientas que suele usar contra los extremistas islamistas.

“Estas designaciones no tienen precedentes. Esta es la primera vez que EE.UU. ha designado como terroristas a supremacistas blancos, ilustrando la seriedad con la que esta administración se toma la amenaza”, informó Nathan Sales, coordinador antiterrorista del Departamento de Estado.

El anuncio lo realizó durante una comparecencia ante una sala de prensa vacía debido a las medidas adoptadas para frenar la pandemia del coronavirus.

Sales explicó que “RIM es un grupo que ofrece entrenamiento paramilitar a neonazis y supremacistas blancos. Además, ha jugado un papel relevante en su intento de aglutinar a europeos y estadounidenses similares en un frente común en contra de quienes considera enemigos”.

Según el funcionario, RIM cuenta con dos instalaciones de entrenamiento en San Petersburgo (Rusia) y es responsable de atentados en Gotemburgo (Suecia) contra centros de migrantes en 2016.

Se trataría de una bomba en una cafetería y el intento de instalar una bomba en un campo de refugiados. “El MIR tiene sangre inocente en sus manos”, puntualizó Sales haciendo referencia a dichos episodios.

Además de esta agrupación, Estados Unidos incluyó a tres de sus líderes: Stanislav Anatolyevich Vorobyev, Denis Valliullovich Gariev y Nikolay Nikolayevich Trushchalov, en el listado de terroristas internacionales.

Con esta designación se abre la puerta a sanciones por parte del Tesoro de EE.UU., las cuales incluyen el congelamiento de activos financieros que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras con entidades estadounidenses.

El 6 de abril, el periódico The New York Times informó que el MIR no está patrocinado por el Gobierno ruso y que la designación ayudará al FB a iniciar pesquisas contra ciudadanos estadounidenses vinculados con el grupo.

“Desde 2015 el mundo ha visto un aumento en el terrorismo relacionado con el supremacismo blanco”, indicó Nathan Sales. (I)