Estadounidenses debaten sobre el regreso a clases

Mientras el Gobierno de Estados Unidos insiste en que los niños y adolescentes deben regresar a las escuelas lo más pronto posible para reanudar clases en forma ordenada, muchos estados y condados están renuentes a la idea.

El vicepresidente Mike Pence dijo que hay condiciones y una serie de protocolos sanitarios que pueden garantizar un retorno seguro. Sin embargo, los padres y niños que han tenido que adaptarse a la nueva realidad tienen opiniones diversas sobre el tema.

Unos ven como fundamental que haya clases, indiferentemente a cómo se desarrollen, pues el teletrabajo les permite ser flexibles al respecto. Pero no todas las situaciones son iguales, como es el caso de una madre ecuatoriana que no ha podido trabajar, y no lo hará hasta que las escuelas reanuden las clases presenciales, ya que tiene hijos pequeños. “No los voy a dejar solos en casa”, comentó la mujer.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dice que aún no hay una determinación sobre el siguiente año escolar. (I)