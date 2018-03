EE.UU. aprueba ley para proteger escuelas sin aumentar el control de armas

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley para aumentar la protección en las escuelas tras el tiroteo masivo ocurrido en Parkland (Florida), aunque el texto no contiene ninguna disposición para aumentar el control de armas.



El proyecto de ley no incluye medidas de control de armas a pesar de los crecientes llamados a la acción en ese frente, y se aprobó cuando se cumple justo un mes de la masacre de Parkland y los estudiantes de todo el país hicieron protestas masivas por la violencia armada, una de ellas fuera del Capitolio.



En lugar del control de armas, los republicanos se han enfocado en mejorar la seguridad escolar e investigar por qué las fuerzas del orden público dejaron pasar repetidas señales de advertencia sobre el sospechoso que finalmente abrió fuego en la escuela secundaria, matando a 17 personas.



Los legisladores de la Cámara de Representantes votaron 407 a favor y 10 en contra para aprobar el proyecto impulsado por el representante John Rutherford, republicano de Florida.



La medida proporcionaría, si es finalmente aprobada por el Senado, 50 millones al año para un nuevo programa federal de subsidios que capaciten a estudiantes, maestros y agentes del orden sobre cómo detectar y reportar indicios de violencia con armas de fuego.



Conocida como La Ley STOP Violencia Escolar, desarrollaría también sistemas telefónicos y en Internet anónimos donde las personas puedan alertar y denunciar amenazas de violencia.



También autorizaría 25 millones de dólares para que las escuelas mejoren y endurezcan su seguridad, como la instalación de nuevas cerraduras, luces, detectores de metales y botones de pánico.



Los republicanos, con mayoría en las dos cámaras, pretenden así responder a la fuerte presión social que ha surgido tras el tiroteo, sin embargo se espera que el movimiento estudiantil continúe alzando su voz para que se endurezca el acceso a las armas, especialmente con una manifestación masiva convocada para el día 24 de este mes en Washington.



El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró el voto de la Cámara Baja como un paso "importante" para que las escuelas estén a salvo, según aseguró en su cuenta de Twitter tras la votación.



"Debemos poner en primer lugar la seguridad de los niños de EEUU mejorando la capacitación y brindando a las escuelas y las fuerzas del orden mejores herramientas. ¡Una tragedia como Parkland no puede volver a suceder nunca más!", aseveró el mandatario.



Trump llegó a manifestar su interés en elevar la edad de compra de las armas de asalto, e incluso no descartó la prohibición de las mismas cuando le fue sugerida por los demócratas, aduciendo que él no teme a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), con una enorme influencia en las esferas políticas de Washington.



Sin embargo, días después reculó en sus afirmaciones y volvió a la retórica más moderada, defendiendo la necesidad de fortalecer la seguridad en las escuelas y la idea de que los profesores sean entrenados en el uso de armas y puedan dar clase con ellas. (I)