Snowden solicitará la nacionalidad rusa

Edward Snowden, el exanalista que destapó programas ilegales de espionaje electrónico de Estados Unidos, va a solicitar la nacionalidad rusa tras siete años refugiado en ese país, en el que tiene permiso de residencia permanente, informó en su cuenta de Twitter.

"Tras años de separación de nuestros padres, mi mujer y yo no tenemos ningún deseo de ser separados de nuestro hijo. Por eso, en esta era de pandemias y fronteras cerradas, vamos a solicitar la doble ciudadanía estadounidense y rusa", escribió en la red social, días después de anunciar que será padre próximamente.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e