Edificio colapsa y personas corren por sus vidas en Estados Unidos

En un video publicado en redes sociales se puede observar cómo un edificio de departamentos se desploma en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En las imágenes se puede ver cómo personas que circulaban por el sector, al advertir el hecho, salen corriendo por sus vidas.

Fue la cámara de seguridad de un vehículo la que registró el accidente y en el que se ve como el conductor de un auto estacionado en la zona intenta retroceder para evitar quedar debajo de los escombros. Los equipos de emergencia llegaron hasta el lugar y continuaron la investigación sobre lo que pudo haber causado el colapso de un edificio residencial de siete pisos en el Bronx.

Este hecho dejó los apartamentos expuestos y las paredes arrancadas, pero, según información oficial, "milagrosamente" no se encontró a nadie atrapado entre los escombros después de una búsqueda de horas.

