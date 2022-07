Ecuatorianos podrán estudiar y trabajar en España

"Un gran paso en la modernización de nuestro sistema migratorio que propicia una migración regular, segura y ordenada". Así, la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España destacó la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería.

Esta beneficiará también a los ecuatorianos que buscan mejores días, de forma legal, en suelo ibérico, y que entrará en vigencia a partir de agosto del 2022. Con ello se facilitará la regularización de inmigrantes y simplificará el acceso al empleo para estudiantes extranjeros.

Según datos del gobierno español, cerca de 5 millones y medio de extranjeros, más de un tercio de ellos procedentes de América Latina, viven en esa nación. Y muchos no pueden acceder a un trabajo legal porque no cuentan con un permiso de residencia o no pueden acreditar una vinculación laboral.

La reforma actualiza las figuras de arraigo laboral, social y familiar, con requisitos más sencillos. Así, quienes sean incluidos en esta figura contarán con una autorización provisional de un año, prorrogable a otro, para realizar una formación para el empleo. Luego podrán solicitar autorización de residencia y trabajo por dos años si presentan un contrato.

Otro cambio tiene que ver con la opción para contratar personas en sus países de origen, sobre todo para empleos de difícil acceso. Para ello se actualizará cada tres meses un catálogo de trabajos de difícil cobertura.

En el caso de estudiantes, ya podrán trabajar de forma legal hasta 30 horas a la semana, e incluso acceder después al mercado laboral sin haber tenido que vivir obligatoriamente tres años antes en el país europeo. Antes, la norma establecía que los migrantes fuera de la Unión Europea solo podían acceder a empleos tras culminar sus carreras.