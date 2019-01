Gobierno de Ecuador reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela

El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el miércoles 23 de enero que reconoce al titular del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino.

El anuncio lo hizo Moreno -vía Twitter- tras una reunión en la que participó junto con los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; Colombia, Iván Duque; Costa Rica, Carlos Alvarado; y la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz.

El Primer Mandatario se encuentra en Davos, Suiza, participando en el 49º Foro Económico Mundial. Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también reconocieron a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela.

Otro de los mandatarios que reconoció a Guaidó como presidente encargado de Venezuela fue el chileno Sebastián Piñera. (I)

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK