El sueño de los jóvenes migrantes que entraron a EE. UU. se desvanece

Daniela Alulema y sus padres viajaron desde Quito hasta Estados Unidos en 2001. Tenía 14 años y tras el feriado bancario le explicaron que migrar ilegalmente era la única forma que encontraron sus progenitores para ofrecerle un futuro alentador.

La quiteña trabaja en el centro de estudio migratorio del New York State Youth Leadership Council (NYSYLC). Allí ayuda a jóvenes como ella que están bajo la protección del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Este fue creado por el expresidente Barack Obama para beneficiar a los “dreamers” (soñadores) que ingresaron a EE.UU. antes de diciembre de 2010. “Siento incertidumbre por la política antimigratoria del presidente Donald Trump”, dijo Alulema a EL TELÉGRAFO.

Según cifras de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (Uscis), el gobierno de Trump aprobó en lo que va de 2018 más de 55.000 solicitudes primerizas o de renovación para el DACA. Mientras que casi 4.000 fueron denegadas en este período.

En el informe señala que hasta el 31 de marzo hay 693.850 jóvenes beneficiarios activos del DACA. De estos datos: 553.200 son de México, 26.160 de El Salvador, 17.920 de Guatemala, 16.420 de Honduras y miles de otros países.

El pasado domingo Trump anunció en su cuenta de Twitter, “La muerte del DACA”, como un regalo de Pascua (celebración estadounidense). No obstante, el programa sigue en pie por orden de dos tribunales que fallaron en contra de la decisión y ordenaron su restitución luego de que el mandatario fijó el 5 de marzo como fecha límite.

El primer dictamen fue emitido el 9 de enero, el segundo se conoció el 13 de febrero. “Legalmente el DACA sigue vigente”, indicó Ezequiel Hernández, abogado de inmigración que trabaja en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univisión Noticias.

“Su comentario publicado en Twitter no tiene ningún efecto legal, puesto que el Congreso no ha actuado de todos modos”.

El mandatario republicano presentó en enero de este año una propuesta para la protección migratoria a más de 1’000.000 de “soñadores”.

Él pidió a cambio la financiación para el muro en la frontera con México. También planteó eliminar el sistema de lotería de visados, entre otras exigencias.

La disputa

De acuerdo con el diario The Washington Post, la oferta de Trump a los demócratas para acordar el DACA fue aprobar fondos para construir el muro. La bancada opositora no se arriesgará porque eso podría perjudicar los resultados de las elecciones del 6 de noviembre. “Es muy decepcionante, la última palabra la tienen el Senado y el Congreso, pero no quieren apoyar el programa y se ha vuelto un as bajo la manga para obtener el presupuesto para el muro”, mencionó a este diario el presidente del Centros Social Loja en Nueva Jersey, Sandro Valarezo.

Actualmente, la mayoría de los poderes está en manos de los republicanos que buscan consolidarse.

Marc A. Thiessen, editorialista de The Post, señaló que Trump hizo un movimiento audaz. Eso le valió el desprecio de muchos en su propia base. “Los demócratas deberían haber aprovechado esta oportunidad. En cambio, lo rechazaron y no hicieron una contrapropuesta seria”.

Sin embargo, argumentó que los demócratas “se preocupan más por movilizar a los votantes en 2018, con una indignación falsa, que ayudar a los verdaderos soñadores a convertirse en ciudadanos estadounidenses”.

“La Acción Ejecutiva de Obama en el DACA fue más limitada que la de Trump”. Además no ofrece ningún camino hacia la ciudadanía, incluso la residencia legal permanente.

“Simplemente protegió de la deportación. La acción de Obama fue ilegal porque pasó por alto al Congreso. Por la misma razón los programas de Acción Diferida para los Padres de los Estadounidenses y los Residentes Permanentes Legales (DAPA) fueron declarados ilegales por los tribunales”, detalló Thiessen. (I)