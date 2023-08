Dos incendios afectaron varios edificios en Brooklyn, Nueva York

El Departamento de Bomberos de Nueva York reportó voraces incendios que afectaron a varias casas y locales comerciales en el popular barrio de Brooklyn.

Las autoridades detallaron que se trató de dos incendios. EL primero se registró en Livonia Avenue y afectó a un edificio de 11 pisos, desde las 15:00 (Hora local). Según los primeros reportes, el flagelo causó heridas en tres niños, de 4, 5 y 8 años de edad que estaban solos en una de las unidades residenciales.

FDNY members are currently operating at a 3-alarm fire at 106 Lee Avenue in Brooklyn. Use caution in the area. pic.twitter.com/IvGu1s8cd1