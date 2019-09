Dorian se convierte en un "catastrófico" huracán de categoría 5

El ciclón Dorian ha sido catalogado como un huracán de categoría 5 este domingo 1 de septiembre de 2019, a las 12:00 GMT luego de que alcanzara vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, según indica el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

"La frontera del ojo de este catastrófico huracán está a punto de azotar las islas Ábaco [Bahamas] con vientos devastadores", alertó el NHC. "También se esperan lluvias torrenciales y marejadas que podrían poner en peligro la vida", añadió.

Los meteorólogos detallan que Dorian se encuentra a 360 kilómetros de West Palm Beach (Florida), dirigiéndose a la costa estadounidense.

Ante la llegada del huracán Dorian, las autoridades de Bahamas llevaron a cabo ayer sábado la evacuación de las regiones de la costa norte y de islas de baja altitud.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds.