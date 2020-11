Donald Trump reconoce la derrota, pero insiste en el fraude

[El demócrata Joe Biden] "Ganó porque la elección fue amañada. NO SE PERMITEN OBSERVADORES U OBSERVADORES DE VOTO, voto tabulado por una empresa privada de izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y un equipo de mala calidad que ni siquiera podía calificar para Texas (¡que gané por mucho!), Los medios falsos y silenciosos, y ¡más!". (las mayúsculas corresponden a Trump).

Este es el mensaje que el presidente de los Estado Unidos de Norteamérica, Donald Trump difundió el domingo 15 de nombre a través de su cuenta de Twitter.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg