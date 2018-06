Trump dice que ya "no hay amenaza nuclear" de Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a Washington este miércoles 13 de junio tras participar en Singapur de la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un, un histórico encuentro que según dijo acabó con la "amenaza nuclear" de Pyongyang.

Aparentemente estuvo publicando tuits incluso durante el aterrizaje.

"Ya no hay más amenaza nuclear de Corea del Norte. La reunión con Kim Jong Un fue una experiencia interesante y muy positiva. Corea del Norte tiene gran potencial para el futuro", aseguró en la red social.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2018

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2018

We save a fortune by not doing war games, as long as we are negotiating in good faith - which both sides are! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2018

"Antes de que asumiera la presidencia las personas asumían que iríamos a la guerra con Corea del Norte. El presidente (Barack) Obama decía que Corea del Norte era nuestro más grande y peligroso problema. Ya no más -duerman bien esta noche!", escribió.

Más allá de la gran repercusión mediática de la cumbre, sus resultados tangibles, especialmente sobre el tema clave de la desnuclearización, dejan dudas entre los expertos. Según analistas, la declaración común firmada por los dignatarios es vaga y repite compromisos asumidos anteriormente por Pyongyang y jamás puestos en marcha. (I)