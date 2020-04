Trump suspende el financiamiento a la OMS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la tarde de este martes 14 de abril de 2020 que cortará el financiamiento económico de su país a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En una rueda de prensa, Trump expresó sus discrepancias con decisiones y políticas de la organización, ello en medio de la crisis mundial por la transmisión del covid-19.

“Hoy he dado instrucciones de suspender el financiamiento a la OMS”, declaró el mandatario. Trump explicó que detendrá su aporte mientras se evalúa el rol que tuvo la entidad sin fin de lucro en la propagación del coronavirus. En su discurso los señaló como responsables de un mal manejo de la pandemia y de encubrimiento. También arremetió contra China, país donde se originó el virus.

El jefe de Estado cuestionó la preferencia de la OMS hacia, pese a que el gigante asiático dona una menor cantidad de recursos que ellos. Trump argumentó que los 400 millones de dólares al año que les envían contrastan con los 40 millones de China, por lo que exigió una rendición de cuentas y mayor transparencia.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0