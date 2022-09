Disney plus estrena la primera película con realidad aumentada

La realidad aumentada (AR) proyecta la imagen virtual en el mundo físico, logrando que ambos ambientes se mezclen, lo que da la apariencia de que todo está sucediendo dentro del lugar que se encuentra, esto es posible a través de un dispositivo tecnológico como webcams, teléfonos móviles, tablets, entre otros.

Es así que Disney Plus se lanza a la tecnología de realidad aumentada con ´Remembering´, una corta película de 8 minutos de duración que es protagonizada por Brie Larson, quien interpreto a Capitana Marvel.

Con esta filmación Disney plus se convierte en la primera plataforma de streaming en implementar la realidad aumentada.

El nuevo cortometraje tiene el objetivo de provocar una discusión sobre porque es importante recordar a tu ´yo´ más joven y toda la creatividad que se tiene desde pequeño. Con esto el contenido explora conceptos como el origen de las ideas y la razón por la que los adultos pueden llegar a rechazar su propia imaginación.

Así, cuenta la historia de una escritora, que por atender el timbrazo de un teléfono, olvida una gran idea que le rondaba la cabeza. Para recuperar ese pensamiento, la niña interior de la escritora resurge en su mente para ayudarla a buscar en ‘El mundo de la imaginación’, un lugar fantástico, lleno de arco iris, estrellas fugaces y otras maravillas.

Gracias a la AR de la aplicación ‘El mundo de la imaginación’, cobra vida frente a los espectadores, quienes llegan a sentir que pueden participar activamente en la película.

Cabe recalcar que para poner en marcha esta nueva realidad es necesario que los usuarios de iOS descarguen en su dispositivo una aplicación externa que permite escanear un código QR brindado por la plataforma de streaming. Esto quiere decir que por el momento solamente las personas que disponen de dispositivos iPhones pueden vivir esta experiencia.

Un internauta compartió en redes un video de cómo fue vivir la nueva experiencia de la realidad aumentada desde la comodidad de su casa.

Disney just released their first AR short film on Disney+ and this is definitely the future of at-home entertainment



via ⁦@BuggeHansen⁩ pic.twitter.com/RFTk5rovv3