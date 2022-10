Difunden un video del que podría ser el responsable de seis muertes en Stockton, Estados Unidos

La policía de Stockton, en California (EE.UU.), difundió un video de un sujeto que estaría vinculado con el asesinato de seis personas entre abril de 2021 y septiembre de 2022.

El clip muestra al sujeto, vestido de negro, que camina por lo que parece ser un conjunto de departamentos.

Homicide Series Update: Today Chief McFadden released a video of the "Person of Interest" in regards to this series. If you have any info, please call 209-937-8167. There is a $125,000 reward for info that leads to an arrest. pic.twitter.com/QLhcobVFJZ