Despiden a una reportera luego de denunciar "maltratos" a personas con discapacidad

Según informes de agencias internacionales, Amelia Ferrel Knisely fue despedida de su puesto de reportera de la Radiodifusora Pública de Virginia Occidental (WVPB, por sus siglas en inglés) en diciembre de 2022.

Los reportes indican que Knisely reveló que fue despedida luego de haber “recibido amenazas por parte del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Virginia Occidental por sus "informes sobre el trato" que la agencia gubernamental les daba a "las personas con discapacidades"”.

I was let go from my job at WVPB last week following threats from DHHR about my reporting on DHHR’s treatment of people with disabilities.