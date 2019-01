Unas 200 personas estarían desaparecidas por rotura de presa en Brasil

Unas 200 personas pueden estar desaparecidas por la rotura este viernes 25 de enero de una represa que contenía residuos minerales de la compañía Vale, la mayor productora mundial de hierro, según el Cuerpo de Bomberos del estado brasileño de Minas Gerais.



Una de las represas de Vale en jurisdicción de Brumadinho, municipio de Minas Gerais (sudeste de Brasil) se rompió este viernes y un río de lodo destruyó algunas casas próximas a un poblado vecino, pero las autoridades no han confirmado hasta ahora si el vertido causó víctimas mortales.



De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, cuatro personas han sido atendidas hasta ahora en hospitales públicos por heridas causadas por el vertido, pero su estado es estable.



El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien tiene previsto visitar el lugar de la tragedia este sábado, afirmó que la mayor preocupación del Gobierno en este momento es atender a las eventuales víctimas de la "grave tragedia".





El Ejecutivo creó además un gabinete de crisis para acompañar la situación y afirmó "que todas las medidas posibles están siendo tomadas" ante la gravedad de los hechos.



Según mostraron las imágenes de televisión, el río de lodo tras la ruptura del dique ha arrasado diversas viviendas, vehículos y objetos que ha encontrado a su paso.



La minera Vale, la mayor exportadora de hierro del mundo, admitió que el accidente puede haber dejado víctimas.



"Había empleados en le área administrativa, que fue afectada por los residuos, indicando la posibilidad, aún no confirmada, de víctimas", informó la gigantesca minera en un comunicado.

