Óscar Arias, el nobel de la Paz que afronta denuncias por abuso sexual

Dos mujeres más afirman haber sufrido abusos sexuales por parte del expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, quien fue denunciado ante la Fiscalía por una violación que habría ocurrido en diciembre de 2014.

Los casos revelados en las últimas horas son el de la periodista costarricense Nono Antillón, cuyo testimonio publica el diario La Nación, y el de Emma Daly, directora de comunicaciones de la organización Human Rights Watch, quien denunció su caso en The Washington Post.

Daly contó a The Washington Post que en 1990, en un hotel de Managua, se acercó al político para hacerle una pregunta y en lugar de responder Arias le toco los senos y le dijo: "No estás usando brassier".

La mujer, que en ese tiempo se desempeñaba como periodista para el periódico costarricense en inglés The Tico Times, confirmó en Twitter su caso y comentó en el reportaje que no presentó una denuncia formal contra Arias porque consideraba que para la época ese tipo de comportamientos eran comunes en Centroamérica.

Not how I want to feature in a news story, but I think it's important to speak up since I have that privilege #MeToo



Two women accuse former Costa Rican president Óscar Arias Sánchez of sexual misconducthttps://t.co/xQchCLtwHa pic.twitter.com/zyvtsZmPKW