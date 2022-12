Denuncian agresiones a mujeres por parte de la policía española

Una de las selecciones que ha sorprendido durante este Mundial de Qatar 2022 sin duda ha sido la de Marruecos. Los africanos pelearán este miércoles, 14 de diciembre, su pase a la final del certamen cuando enfrenten a una de las favoritas, Francia.

No obstante, durante su participación los hinchas marroquís han celebrado cada uno de los pasos que ha dado su combinado. Primero al ganar la fase de grupos, luego al eliminar a otra favorita, España, por la vía de los penales y finalmente a Portugal.

Sin embargo, lo que ha sido noticia las últimas horas son imágenes de agresiones de elementos policiales a mujeres que celebraban la clasificación de Marruecos a las semifinales del Mundial tras vences a Portugal.

Las imágenes corresponderían a los festejos en el enclave español de Ceuta y se puede observar cómo, incluso, una de las mujeres golpeadas se lanza al suelo mientras otras la consuelan.

Hasta el momento la policía española no se ha pronunciado al respecto.

Video footage has emerged of Spanish police attacking women who were celebrating Morocco’s World Cup victory over Portugal in the Spanish enclave of Ceuta ⤵️ pic.twitter.com/iYOO8In3vn