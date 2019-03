La defensa del Chapo solicita la repetición del juicio para que sea "justo"

La defensa del mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán solicitó este martes 26 de marzo de 2019 la repetición del proceso contra el líder del cartel de Sinaloa para garantizar un "juicio justo", después de que unas informaciones aseguraran que algunos miembros del jurado podían haber incumplido las normas impuestas por el juez.



"Si un sistema de justicia se mide por cómo trata a los más vilipendiados e impopulares, entonces el nuestro puede que haya fallado a Joaquín Guzmán al negarle el juicio justo ante un tribunal no contaminado al que tiene derecho constitucionalmente", se dice en el escrito de la defensa, difundido por su abogado Eduardo Balarezo.



Asimismo, insiste en que "como la luz del sol es el mejor desinfectante, esa perspectiva merece una seria consideración, una investigación exhaustiva y un nuevo juicio, como corresponde".



El pasado 12 de febrero, el Chapo Guzmán fue declarado culpable de diez delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días, en un proceso que duró casi cuatro meses.



Durante dicho proceso, el magistrado recordó que los miembros del jurado no podían informarse sobre el caso contra el narcotraficante mexicano a través de los medios o redes sociales para no contaminarse a la hora de deliberar, lo que parece que sí hicieron algunos según una entrevista dada bajo anonimato por un miembro del jurado al diario Vice.



Los abogados del capo mexicano se aferran a que el jurado mintió "en la cara" del juez Brian Cogan a pesar de su insistencia en que no buscaran en internet ni en Twitter, por lo que "cualquier cosa que no sea un riguroso escrutinio podría crear una apariencia inquietante de inequidad".



El pliego de la defensa, de 25 páginas, se hace eco de la entrevista realizada tras el proceso por el periodista Keegan Hamilton para el periódico Vice en la que un miembro del jurado que no se identifica asegura que al menos cinco miembros del jurado contravinieron las órdenes del juez de manera sistemática y siguieron el caso a través de los medios de comunicación durante el juicio.



La violación más sonada a las órdenes del juez, según la entrevista al jurado anónimo, habría sido cuando, el fin de semana previo al inicio de las deliberaciones, se publicaron documentos judiciales que no habían sido considerados durante el proceso y que aseguraban que el Chapo había pagado por mantener sexo con niñas.



De este modo, el equipo de la defensa se pregunta si "dadas las circunstancias, el jurado estuvo expuesto a una inundación de información extraña al juicio y presumiblemente perjudicial, incluidas las inadmisibles alegaciones de que el acusado drogó y violó a una menor de 13 años".



La defensa del Chapo había pedido en febrero una extensión adicional de un mes al plazo de catorce días desde el veredicto del jurado para solicitar un nuevo juicio, debido a la nueva información que se había conocido y que a su juicio podría haber afectado a su cliente.



La lectura de la sentencia contra el Chapo está prevista para el próximo 25 de junio. (I)