David Harutyunyan: "Rezo por Armenia, que está en inferioridad numérica frente a Azerbaiyán"

El director de la Orquesta Filármónica de Guayaquil, David Harutyunyan, narra para diario El Telégrafo, desde su óptica, las incidencias de las hostilidades entre Armenia, su país, y Azerbaiyán. En primera persona, el músico armenio radicado en el puerto principal desde hace varios años, hace un recuento de las hostilidades que ha sufrido Armenia a lo largo de la historia por parte de los turcos y de Azerbaiyán.



Hasta hoy, 28 de septiembre, el conflicto armado va por su segundo día y deja un saldo de decenas de personas muertas, entre civiles y militares. Los combates tienen como escenario el enclave montañoso del Alto Karabaj (o Nagorno Karabaj), controlado por Armenia en suelo de Azerbaiyán.



Los enfrentamientos entre separatistas de Nagorno Karabaj, apoyados por Armenia, y tropas de Azerbaiyán, respaldadas por Turquía, aumentan el temor de que estalle una guerra abierta entre ambos países del Cáucaso, mientras la comunidad internacional pide un cese al fuego de inmediato.



Harutyunyan se encuentra contrariado frente a este escenario, sabe que su país tiene tres millones de habitantes frente a los 10 millones que posee Azerbaiyán y los 80 millones que tiene Turquía.



"Es una guerra de David contra Goliat", manifiesta, y con dolor confiesa que está rezando (Armenia es el único país cristiano de toda esa región, donde impera la religión musulmana) "para que todo esto termine". Aquí sus palabras, con dos intervalos de puntualizaciones (entre paréntesis) por parte de esta redacción. Y luego un recuento cronológico sobre los enfrentamientos entre estos dos países.



David Harutyunyan



"Armenia como pueblo, como país, como nación, existe en este espacio donde está ahora desde hace aproximadamente 3.000 años. Es uno de los lugares donde aparecieron los primeros seres humanos en el planeta, en el Cáucaso, entonces, hablar de la aparición de los armenios como un asunto casual es una cuestión prácticamente imposible, y Azerbaiyán es un Estado que tiene alrededor de 100 años.



En realidad los azerbaiyanos son nativos turcos, hablan en turco, leen turco, genéticamente son turcos y una de las partes de esta triste historia es que a inicios del siglo pasado, durante la Primera Guerra Mundial (1914-918), específicamente en 1915, en Turquía se cometió el primer genocidio del Siglo 20, cuando durante dos semanas los turcos asesinaron a aproximadamente 1 millón 500 mil armenios.



(El genocidio contra el pueblo armenio también llamado holocausto armenio, o Gran Crimen fue la deportación forzosa y el intento de exterminar la cultura armenia. Se calcula que entre un millón y medio y dos millones de civiles armenios fueron perseguidos y asesinados por el gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio otomano, entre 1915 y 1923).



Los mataron sacrificando, crucificando, era una matanza de musulmanes contra cristianos. Cuando sucedió el genocidio judío apareció la frase "quien no debe pasar, no debe pasar", pero nunca prestaron suficiente atención al genocidio que cometieron años antes contra los armenios. En 1920 - 1922, aparecieron los ejércitos rusos (soviéticos, socialistas), y ellos firmaron la paz con los turcos, con el bloque con el que estaban peleando en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, y decidieron repartir las tierras. Entonces crearon el estado de Azerbaiyán, un estado absolutamente artificial, y la tierra donde siembran los armenios y viven hasta ahora, que se llama Nagorno Karabaj (República de Artsaj). E incluyeron a Armenia como parte soviética socialista con todos los problemas y desastres sociales que nos tocó vivir porque Armenia es un país cristiano que no se une a los países musulmanes que lo rodean, creando un corredor que va desde Occidente hacia Oriente.





(La República de Artsaj, denominada hasta 2017 como República del Alto Karabaj (Nagorno Karoba), es un estado independiente, de facto, situado en Transcaucasia. Controla la mayor parte de la región del Alto Karabaj y otros distritos de Azerbaiyán fronterizos con Armenia).



Armenia fue el primer país que aceptó el cristianismo como religión oficial; nos adelantamos 60 años a Constantino. Este es el motivo de este choque de las culturas, de las religiones, que nos toca vivir en este espacio, en esta zona. La Unión Soviética estuvo allí 70 años y cuando empezó a derrumbarse por razones económicas (Perestroika), por razones internas, por razones políticas (la Unión Soviética estaba conformada por repúblicas diferentes cultural, idiomática e históricamente), durante el gobierno de Mijaíl Gorbachov aparecieron los movimientos independentistas.



Armenia, por su antigüedad, era una de estas repúblicas que reclamaba la independencia, pero además tiene mucha conexión con Occidente, con Estados Unidos, con Europa, y, lógicamente, todas estas tendencias aceleraban la salida de la Unión Soviética. Es por ello que para desviar la atención de los armenios de su lucha por la independencia, la Unión Soviética provocó el conflicto en Nagorno Karabaj, un espacio artificialmente incluido en la República de Azerbaiyán.

Entonces los armenios dijimos: nosotros somos una nación muy antigua, siempre hemos estado viviendo acá, no entendemos por qué se forma una república que ni culturalmente, ni religiosamente ni ideológicamente tiene que ver con nosotros.

Para no perder estos territorios, en 1991 el Gobierno de Azerbaiyán, siguiendo con su tradición, comenzó a exterminar a la población armenia, como lo hiciera en 1915. Los arbayanistas (sic), todos turcos, con esta tradición de matar a los cristianos, empezaron a matar a los armenios, pero la situación ya era distinta porque los armenios sacaron sus armas y comenzaron a defenderse. La guerra duró cuatro años (1991-1995) y Armenia salió victorioso.



En la derrota de Azerbaiyán y sus aliados, ellos perdieron muchos territorios que eran en realidad de Armenia (abriendo en cualquier época un mapa en esos territorios, desde el Imperio Romano dice Armenia, se puede apreciar que no existen ni Turquía ni Azerbaiyán). Turquía apareció en el siglo XI, entonces ellos vienen de los tártaros y se quedaron en estas tierras.



Ganamos esta guerra manteniendo este espacio durante 25 años. La derrota era tan grande para ellos que pidieron un cese al fuego y firmamos la paz, pero la guerra siempre ha estado presente porque nunca dejaron de disparar.

Los armenios no tenemos odio a la población de Azerbaiyán, tenemos lástima porque viven atrapados dentro de la historia. Azerbaiyán y Turquía permanentemente han inyectado odio contra Armenia a tal punto que la nueva generación está soñando con la exterminación de Armenia.

Este espacio del Cáucaso está lleno de petróleo, de gas, es el camino del Occidente al Oriente, de modo que están interesados en quedarse en esa franja de Armenia que separa a Europa de Asia. Hay muchos movimientos allí: Isis, con influencia en Siria. En ese mismo espacio se han introducido Siria, Rusia, Turquía y ahora Irán, una región realmente conflictiva.



Los turcos trataron hace dos o tres meses de abrir la búsqueda de gas de petróleo en los espacios territoriales de Grecia porque tienen muchos problemas, pero no se lo permitieron; entonces acudieron a Azerbaiyán para llenarlos de aviones y armamento (la cantidad de armas de Azerbaiyán supera la cantidad de armamento de cualquier país latinoamericano, por mucho) y provocaron un conflicto: empezaron a disparar desde aviones y tanques, cañones y cohetes.



La gente comenzó a morir, no solo militares sino también civiles y la posición del mundo ahora no es clara. Rusia dice que hay que detener el fuego, la misma posición tienen Estados Unidos y Europa, pero los turcos quieren exterminarnos porque Armenia es un país de desestabilización en la región.



Armenia tiene 3 millones de habitantes; Turquía 80 millones de habitantes y Azerbaiyán 10 millones. Armenia se está defendiendo con sus tres millones. Es una guerra de David contra Goliat. Estoy rezando. Si el mundo no detiene esta guerra, esta guerra va a involucrar a más participantes, va a usar armas pesadas y puede llevar a una destrucción catastrófica.



Solo el primer día estamos hablando de cientos de muertos de ambos lados. La situación es muy desagradable, dolorosa. Quiero que esto se termine pronto".

Autor: David Harutyunyan (4 de noviembre de 1978), armenio nacionalizado ecuatoriano.





Recuento



El enclave montañoso del Alto Karabaj (o Nagorno Karabaj), controlado por Armenia en suelo de Azerbaiyán, es escenario de uno de los conflictos territoriales que quedó enquistado tras el derrumbe de la Unión Soviética y apenas congelado por un precario alto el fuego firmado en 1994. Periódicamente se han producido incidentes a lo largo del frente, pero en el último lustro ambos estados se han ido preparando para nuevos conflictos armados, cada vez más frecuentes y más violentos por el rearme que han llevado a cabo armenios y azerbaiyanos. Además, estos enfrentamientos no solo están circunscritos al enclave del Alto Karabaj, sino que se han extendido lo largo de la frontera entre ambos países, como ocurrió el pasado julio en la región de Tavush.





Antigua autonomía azerbaiyana poblada por armenios



El territorio montañoso de Nagorno Karabaj pasó a formar parte de Azerbaiján en 1921 por decisión del Buró Caucasiano del Partido Comunista de Rusia. Antes el enclave formaba parte de una de las provincias del Imperio ruso, donde, a principios del siglo XX, hubo sangrientos enfrentamientos entre los habitantes armenios y azerbaiyanos del territorio por motivos religiosos.



La entrega del territorio a Azerbaiján por las nuevas autoridades comunistas siempre despertó el malestar de la población armenia, que, de acuerdo a los censos, era ahí mayoría.



En 1988, durante el proceso de la "perestroika", la entonces autonomía azerbaiyana poblada en su mayoría por armenios anunció el deseo de escindirse de Azerbaiján para unirse a Armenia.



2. Decisión de Armenia

Después de ello, el Parlamento de la República Socialista de Armenia aprobó -en el mismo 1988- la incorporación del territorio de Nagorno Karabaj, paso que nunca llegó a producirse puesto que el Gobierno central de la URSS bloqueó esa decisión.





3. Inicio de la guerra

Las tendencias nacionalistas en Azerbaiján y Armenia continuaron creciendo y en 1991, nada más caer la Unión Soviética, entre las dos repúblicas emergentes estalló una cruenta guerra por el control de Nagorno Karabaj.



Los enfrentamientos bélicos se prolongaron tres años y causaron unos 25.000 muertos. Como resultado, Azerbaiyán perdió el control sobre Nagorno Karabaj y siete distritos adyacentes, ocupados por la parte armenia, que los considera como una "franja de seguridad".



Durante la guerra, en 1992, en Karabaj se celebró un referéndum, durante el cual casi la totalidad de la población se pronunció a favor de la proclamación del territorio separatista como una república independiente. Sin embargo, la autoproclamada república de Nagorno Karabaj hasta el momento no ha sido reconocida por ningún miembro de la comunidad internacional, incluida Armenia.



4. Tregua en 1994



En 1994, entre las tres partes del conflicto -Azerbaiyán, Armenia y Nagorno Karabaj- fue suscrita una tregua, en el marco de una ceremonia que tuvo lugar en la capital de Kirguistán, Biskek, bajo el auspicio de Rusia.



Simultáneamente, en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europea (OSCE) fue creado el Grupo de Minsk para el arreglo en Karabaj, copresidido por Rusia, Francia y Estados Unidos, que desde hace 16 años intenta sacar las negociaciones de un punto muerto sin grandes éxitos.



A pesar de todo el esfuerzo de los mediadores, las partes enfrentadas no han podido llegar a un compromiso. Según Armenia, una de las razones es que Nagorno Karabaj fue excluido del proceso negociador, poco después de la firma de alto el fuego.

Mientras, Azerbaiyán insiste en que la solución del conflicto pasa necesariamente por la liberación de los territorios ocupados, demanda que ha sido respaldada por varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.



5. Nueva escalada en 2016



Desde que el conflicto se encuentra en estado "congelado", más de una vez en Nagorno Karabaj se registraron enfrentamientos entre el Ejército local y las tropas azerbaiyanas.



El anterior choque que reavivó los temores de un conflicto a gran escala tuvo lugar en abril de 2016 y recibió el nombre de la "guerra de los cuatro días".



Durante esa escalada, murieron al menos tres centenares de personas en ambos bandos y varios centenares resultaron heridos.



6. Choques entre Armenia y Azerbaiján



En los últimos años los enfrentamientos entre los dos países comenzaron a registrarse no solo en la zona de Nagorno Karabaj, sino también en la frontera estatal entre Armenia y Azerbaiján. El último de ellos tuvo lugar en el norte de la frontera común el 12 de julio y continúa hasta hoy.

Las partes emplean no solo armas ligeras sino también artillería pesada y aviación. Oficialmente, estos enfrentamientos, que ya han sido condenados por la comunidad internacional, han causado más de casi varios muertos en ambos lados. (I)