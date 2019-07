Cuba rechaza acusación sobre intoxicación a diplomáticos de EE.UU.

La Cancillería de Cuba rechazó el nuevo estudio de la Universidad de Pensilvania sobre los supuestos daños ocasionados a la salud de diplomáticos estadounidenses.

Los escaneos cerebrales al personal de la Embajada de EE.UU. que se enfermaron mientras prestaban servicios en Cuba han detectado posibles anomalías que pueden estar relacionadas con sus síntomas, según un nuevo estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA).

Se trata del intento más reciente de resolver el misterio que la Administración Trump caracterizó como un "ataque sónico".

Investigadores de la Universidad de Pensilvania, que realizaron el estudio, encontraron diferencias "bastante sorprendentes" entre los cerebros de los diplomáticos y los voluntarios sanos en un grupo de control, comentó su autor principal Ragini Verma.

Sin embargo, el propio equipo médico que realizó los exámenes dijo que los hallazgos no eran concluyentes: no coinciden con lo que normalmente se ve en las lesiones cerebrales. De esta manera, no está claro si los patrones cerebrales se traducen directamente en problemas de salud significativos.

Por su parte, el director general del Centro de Neurociencia de Cuba, Mitchel Valdés-Sosa, alertó que el artículo no presenta conclusiones científicas con basamento sólido y tiene "resultados confusos y contradictorios", al punto que una investigación realizada por esa misma universidad el año pasado contradice lo planteado en este nuevo artículo.

El doctor insistió en que no se niega la existencia de enfermos entre el grupo de diplomáticos, pero es necesario que se avance "hacia explicaciones coherentes desde el punto de vista científico", que solo se conseguirá mediante la discusión científica transparente y los intercambios de información.

Este asunto, largamente discutido en el escenario político internacional desde los inicios de la administración de Donald Trump, ha sido el pretexto para que ese Gobierno imponga medidas cada vez más severas hacia Cuba, que golpean tanto a su economía como a su pueblo, aseveró la subdirectora de Estados Unidos (EE.UU.) de la Cancillería cubana, Johana Tablada.

El año anterior Washington tomó medidas unilaterales y retiró a la mayor parte de sus diplomáticos de la Isla, paralizando el procesamiento de visados en La Habana. Asimismo, exigió la retirada de 17 funcionarios cubanos en Estados Unidos. (I)