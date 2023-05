Crean cerveza con aguas grises pufiricadas

Epic Cleantec, empresa con sede en San Francisco (Estados Unidos), creó una cerveza artesanal con agua reciclada de duchas, lavabos y lavanderías como uno de sus ingredientes principales.

La cerveza, bautizada como Epic OnWater Brew, está hecha de aguas grises purificadas que se obtuvieron de un edificio de departamentos de 39 pisos y gracias al sistema de reciclaje de la propia empresa.

"Lo que queríamos hacer como empresa era mostrar realmente el potencial sin explotar de la reutilización del agua", dijo Aaron Tartakovsky, cofundador y director ejecutivo de Epic Cleantec. "Creemos que no hay desperdicio en las aguas residuales", agregó.

Más de 7 500 litros de agua altamente filtrada, limpia y purificada fueron llevados a una empresa embotelladora en donde se envasaron 7500 latas de cerveza.

Según el portal de noticias RT, “El producto se creó solo con fines demostrativos para reflejar las posibilidades de ampliar el reciclaje en el país, mientras las regulaciones actuales sobre la venta de agua potable reciclada son estrictas. Sin embargo, la cerveza se distribuye en muestras en eventos especiales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Nueva York a mediados de marzo”.

Para purificar el agua, la empresa utilizó una membrana ultrafina de seguridad y posteriormente aplicó una desinfección con cloro y luz ultravioleta.

Cleantec and Devil’s Canyon Brewing Company have collaborated to create a beer made from greywater recycled from showers, laundry, and bathroom sinks in a San Francisco apartment building.



Dive in to learn more ? pic.twitter.com/aUhWXTthQL