Descartan coronavirus en Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio negativo en la prueba de COVID-19 que se le realizó este sábado 14 de marzo de 2020. El médico de la Casa Blanca confirmó que el mandatario no se contagió de coronavirus, tras su encuentro de la semana pasada con la delegación brasileña del presidente Jair Bolsonaro.

El doctor manifestó en una carta remitida a la secretaria de prensa de la Casa Blanca que los resultados del examen descartaron la enfermedad en el Jefe de Estado. Trump tampoco presenta síntomas de la pandemia.

En un documento filtrado en redes sociales, el galeno Sean Conley explicó que Trump se negó en un principio a someterse a la prueba. “Luego de una profunda discusión con el Presidente, él accedió”, contó el médico.

BREAKING: White House doctor says President Trump has tested negative for COVID-19. pic.twitter.com/wjU4UZ1MYX