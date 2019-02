Todo sobre el 'duelo' de conciertos en la frontera de Colombia y Venezuela

Solo 300 metros separarán a las dos grandes actividades musicales que organizó, por un lado, Colombia, para recaudar fondos destinados a los habitantes del país vecino, con el apoyo de EE.UU. y otros países de la región, y por otro, Venezuela, en reacción a la fecha pautada por el diputado Juan Guaidó para el ingreso de la "ayuda humanitaria" a territorio venezolano.

La presentación de los artistas de ambos conciertos será en los respectivos extremos del puente Tienditas.

Este paso, cerrado y nunca inaugurado, ha sido usado por la oposición como símbolo de la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro de permitir la entrada de la "ayuda humanitaria" por parte de EE.UU., país que ha impuesto sanciones financieras a Venezuela desde 2011, y que se han intensificado desde 2017.

El intenso calor de la zona fronteriza de ambos países, que puede llegar a más de 30 °C, ha estado en sintonía con las declaraciones de Caracas y Washington como preludio al 23 de enero.

Esta fecha ha sido fijada por Guaidó, autoproclamado "presidente encargado", para el ingreso de unas 300 toneladas de productos alimenticios, de higiene y medicinas que corresponden a la "ayuda humanitaria" que ha solicitado para Venezuela.

Maduro ha catalogado esta acción como un "show barato" y se ha preguntado la razón por la que el Gobierno estadounidense, cuyas medidas coercitivas han causado pérdidas a Venezuela por unos 38.000 millones de dólares en los últimos tres años, quiere facilitar "ayuda humanitaria".

El mandatario considera que "no es ninguna ayuda" y que "es un mensaje de humillación al pueblo de Venezuela".

Actualmente, ha informado, hay represados en el exterior unos 10.000 millones de dólares de las cuentas del Estado, producto de las sanciones y de las solicitudes de congelación de activos hechas por Guaidó.

Por otra parte, ha comparado las 300 toneladas de este primer lote de "ayuda humanitaria" con la distribución diaria de alimentos que hacen los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), correspondiente a 4.479 toneladas que son repartidas entre 300.000 familias.

El diputado venezolano anunció durante una concentración opositora que el sábado 23, cuando se cumple un mes de su autojuramentación, sería el ingreso "sí o sí" de la "ayuda humanitaria" al país suramericano.

En su opinión, el argumento del Gobierno venezolano de que esta acción solapa una intervención militar estadounidense es una "amenaza de falsa guerra para intimidar". Ese día, según ha escrito en su cuenta de Twitter, habrá movilizaciones nacionales.

El diputado Guaidó, que partió en un caravana de autos desde Caracas, ya se encuentra en San Cristóbal, estado Táchira, a dos horas de Cúcuta, ciudad donde se prevé que arribe para acompañar la eventual llegada de "ayuda humanitaria".

Maduro ha anunciado que contempla el cierre de su zona fronteriza.

Por otra parte, en el estado limítrofe de Roraima, en Brasil, donde también hay un centro de acopio, el paso fronterizo fue cerrado por Venezuela.

'Venezuela Aid Live' en Colombia

Este viernes 22 de febrero se hará el concierto llamado 'Venezuela Aid Live', en el puente de Tienditas, que une al estado venezolano del Táchira con el Norte de Santander, en Colombia.

Este espectáculo, organizado por Richard Branson, un multimillonario británico fundador del conglomerado de empresas Virgin Group, tiene como finalidad "llamar la atención mundial sobre la “crisis que sufre el país suramericano”.

Al respecto, el músico y activista político británico Roger Waters criticó en un video la postura de Branson al afirmar que no estaba relacionada con la "ayuda humanitaria" y que no le sorprendía que estuviera trabajando "para el plan de EE.UU., que no es otro que tomar el control de Venezuela".

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido "despolitizar" la "ayuda humanitaria" en Venezuela y llamó a los actores involucrados a "disminuir la tensión".

Los organizadores han informado que el concierto será gratuito y que busca recoger 100 millones de dólares para "tres meses de ayuda humanitaria", que serán recaudados por la Fundación Solidaridad por Colombia, presidida por María Hoyos Turbay, quien ejerció varios cargos dentro del gobierno de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, ambos señalados por Caracas de participar en acciones violentas contra el gobierno venezolano.

El concierto, de 10:00 a 17:00, podrá albergar entre 250.000 y 500.000 personas. La entrada será libre y gratuita.

En Venezuela

Del lado venezolano del mismo puente fronterizo, el Ejecutivo de Maduro presentará su contrapropuesta de música y actividades culturales "en nombre de la paz y la soberanía", entre viernes y domingo.

"Hemos acogido la petición de una gran cantidad de artistas venezolanos, que solicitaron hacer un gran concierto por la paz con los dos lemas: 'Para la guerra nada', título de una canción de la colombiana Martha Gómez, y 'Hands off Venezuela' [Manos fuera de Venezuela, en español]", dijo el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, al anunciar el evento.

En sintonía con Rodríguez, Darío Vivas, vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), dijo que este recital de tres días busca denunciar la "agresión contra Venezuela". "Lo que hagan del otro lado de la frontera es problema de ellos, nosotros defenderemos nuestro territorio", afirmó.

Esta jornada, donde se presentarán 150 artistas, estará acompañada por la distribución de 20.600 cajas de alimentos del Clap, que corresponde a unas 330 toneladas, para los habitantes de Cúcuta. Además, habrá atención médica gratuita con pediatras, cirujanos y odontólogos.

"Pareciera que nadie atiende al pueblo de Cúcuta", afirmó el ministro venezolano, que citó cifras de 2017 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que ubican a la ciudad fronteriza colombiana como la cuarta con mayor pobreza monetaria de ese país. (I)