Combate de lucha juvenil termina mal

Una competencia escolar de lucha registró un bochornoso monumento luego de que el combate terminar en la localidad de Des Plaines, Illinois, Estados Unidos.

En el combate se enfrentaron Hafid Alicea y Cooper Corder para definir al ganador del tercer lugar del torneo juvenil. Los jueces decidieron el triunfo por Corder, pero la reacción de su rival fue lo que se llevó más la atención.

Alicea fingió darle la mano, como señal de juego limpio, pero en su lugar sacó un puñete que impactó de lleno en la cara de Corder y que lo derribó ante sorpresa de todos los presentes.

El momento quedó grabado en video y se volvió viral en las redes sociales.

Las imágenes pueden herir su sensibilidad, le recomendamos precaución antes de reproducir el video.

Disgusting footage from #wrestling match in Des Plaines, Illinois.



Here is Hafid Alicea (Maine West HS) SUCKER PUNCHING Cooper Corder (SPAR Wrestling Academy) after losing 14-2.



Even worse, he fakes a hand shake and then floors Corder after their Freestyle match for 3rd place. pic.twitter.com/UryZ3O5P1M