Ciudades estadounidenses se preparan para nuevas manifestaciones

Las autoridades de las principales ciudades estadounidenses se preparan para una nueva jornada de protestas por la muerte del afroamericano George Floyd después de que fuese asesinado por un exceso policial.

En Minessota, donde comenzaron desde el viernes las protestas por ser donde murió Floyd, líderes comunitarios y religiosos han pedido a la gente que se quede en sus casas y que cumplan con el toque de queda anunciado por el gobernador Tim Walz y que cubre desde las 20:00 a las 6:00 horas.

Many Minnesotans are peacefully demonstrating today, and we fully support you. But please know there are people looking to undermine this movement for justice by inciting violence. Please go home by 8pm so that we can remove the people who wish to do our communities harm.