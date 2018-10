Christian Costa-Woith: “La única solución al conflicto es un referendo pactado”

Christian Costa-Woith. Coordinador de la Asamblea Catalana en Ecuador.



¿A un año del referéndum secesionista cómo sigue el movimiento independentista?

Hace un año se ganó el derecho de ser una República catalana, pero después se pasó a un escenario de represión por parte del Estado español, incluso con presos políticos. Ahora estamos en un momento triste, pero el movimiento continúa vivo.

¿Ahora cuál será la estrategia?

Es una situación con muchas variables, pero lo mejor para solucionar el conflicto sería que el Gobierno español acepte convocar a un referéndum de autodeterminación pactada.

El gobierno de Pedro Sánchez ya dijo que no a la independencia... ¿Le quitarán el apoyo?

En España no hay voluntad real de afrontar este problema que es político. Es casi probable que Pedro Sánchez no podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos para 2019.

La única forma de afrontar esto es con un referéndum, como ya se hizo en Escocia (Reino Unido) o Quebec, Canadá). Si no lo hay, el conflicto no se va a solucionar. Además, se viene encima una agenda política fuerte, que incluye la liberación de los presos políticos, algunos tienen más de un año en prisión sin haber tenido un juicio. (I)