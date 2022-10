El 'Chapo' Guzmán desea reabrir su caso, tras su sentencia a cadena perpetua

La defensa del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Lorea, conocido como 'El Chapo' y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, solicitó al juez Brian Cogan que desestime la sentencia y ordene su liberación, así como la celebración de un nuevo juicio o una nueva audiencia probatoria para mantener 'vivo' el caso.

En el escrito han criticado al equipo legal que defendió al acusado y aseguraron que "se le negó el derecho a la asistencia efectiva de un abogado", ya que los que él contrató a título personal "no le dieron asistencia eficaz" por no solicitar la revisión de la documentación de extradición en el juicio, no objetar mociones presentadas por el gobierno ni explorar la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad.

Según recoge medio mexicano Milenio, la documentación de extradición se impugnó a un tribunal de distrito que aseguró no estar legitimado para ello, por lo que la defensa estima que la solicitud "fue contaminada por fraude por parte de las autoridades estadounidenses". Asimismo alegan que una regla "incorrecta" aprobada con posterioridad provocó que el juicio tuviera lugar en Brooklyn en lugar de Texas o California.

También señalan que la decisión del letrado de no exigir la inspección a puerta cerrada de los documentos presentados en México, impidió que El 'Chapo' pudiese apelar y "hacer un registro adecuado en apoyo de su impugnación de renuncia de especialidad".

A su vez han argumentado que aunque "era improbable" que fuese absuelto, "el efecto acumulativo de los errores" cometidos por este equipo de defensa lo privaron de tener un juicio justo.

Sin embargo, según el citado medio en una apelación anterior el tribunal ya concluyó que el letrado "condujo el juicio con diligencia e imparcialidad", tras lo que confirmó la sentencia y el procedimiento llevado a cabo. El Tribunal Supremo también denegó la apelación a principios del mes de junio.

Aunque el documento fue presentado hace ocho semanas, por el momento no se ha obtenido respuesta del magistrado que llevó el proceso y al que va dirigida esta nueva moción.