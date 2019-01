La canciller puso fin a 18 años al frente de la CDU

El 7 de diciembre, la canciller de Alemania, Ángela Merkel, puso punto final a sus 18 años de liderazgo de la Unión Cristianodemócrata (CDU), partido con el que se identificó durante décadas y al que despojó de los esquemas del conservadurismo. Firme en su propósito de seguir como canciller hasta el final de la legislatura -previsiblemente, en 2021- Merkel entregó el relevo a Annegret Kramp-Karrenbauer. Con su decisión de no presentar una nueva candidatura rompió con la ley no escrita de que un canciller de la RFA no rehúye las urnas, en un país donde no hay límite a la reelección. No es la primera norma que no siguió Merkel, una líder atípica, quien en 2005 se convirtió en la primera mujer y el primer político crecido en territorio comunista al frente de la Cancillería alemana y que luego ejerció su liderazgo a escala europea. Ángela Dorothea Kasner, nació en 1954 en Hamburgo, en un pueblo de la ahora extinta República Democrática Alemana (RDA). Luego fue a estudiar Ciencias Físicas entre Leipzig y Berlín, y se casó con Ulrich Merkel. Poco después conoció a Joachim Sauer, con quien se casó en 1990. Ese mismo año ingresó a la CDU, tras las primeras elecciones de la Alemania reunificada. El canciller Kohl la convirtió en ministra de la Mujer y la Juventud. (I)