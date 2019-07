Un campamento expulsa a una niña con discapacidad en España

Los padres de una niña de 11 años con discapacidad denuncian que su pequeña fue expulsada el pasado fin de semana del campamento de inglés en Salamanca, España.

Según la agencia Europa Press, la menor, que registra un retraso madurativo con una discapacidad del 33%, compartía habitación con otras dos niñas.

Las madres de estas se quejaron porque compartían la estancia con la niña, según denuncia José, el padre de la afectada.

El centro decidió aceptar la queja y ofreció a los padres de Inés una habitación para ella sola o compartida con un monitor. El campamento justificó su proceder por comportamiento supuestamente "raro".

Los padres aseguran que van a denunciar los hechos por un presunto delito de discriminación y afirman que la niña está muy afectada. Diario El mundo intentó contactarse con el campamento, pero no obtuvo respuesta.

“Está hecha polvo, tiene la moral por los suelos, ella piensa que la culpa es suya que no consigue ser normal. Ya le he dicho que ni de broma, que por desgracia en este mundo hay gente muy buena pero también gente mala y hemos topado con gente no tiene empatía ni capacidad de entender lo especial que es ella”, explica su madre. (I)