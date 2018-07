Partido de Macri es investigado por financiación ilegal

“Yo no aporté nada a nadie”. El alcalde de la turística ciudad de Mar del Plata, Carlos Arroyo, está indignado. Su nombre aparece en una lista de más de un millar de dirigentes y ciudadanos comunes, cientos de ellos de barrios carenciados, que “aportaron” sin saberlo sumas de entre $ 50 y casi $ 3.000 para la campaña electoral de la alianza oficialista Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en 2017.

El escándalo, que llegó a la prensa tradicional después de semanas de denuncias en portales digitales de escaso poder mediático, tiene los ingredientes de una maniobra de “lavado de dinero”. La granada le explotó finalmente en la cara al gobierno del presidente Mauricio Macri y en especial de la dirigente oficialista de mayor proyección, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

“He trabajado durante años en política y, sinceramente, debo haber gastado mucho, pero no en esta campaña. No aporté a nadie nada. No sé quién hizo esa lista ni por qué”, dijo Arroyo, alcalde oficialista del municipio de General

Pueyrredón, que tiene como cabecera Mar del Plata, una de las ciudades más importantes del territorio bonaerense.

La imagen de Vidal quedó golpeada con el escándalo. Ella es la presidenta de Propuesta Republicana (PRO, partido fundado por Macri y que apuntala la alianza Cambiemos) en el distrito bonaerense. Y debió echar a su amiga personal y contadora general de su gobernación, María Fernanda Inza, extesorera de la campaña, después de minimizar la denuncia atribuyéndola a una maniobra del “kirchnerismo”.

“Le he pedido la renuncia. Formó parte del equipo de rendición de campaña. Hace mucho que trabaja conmigo, la conozco, confío en ella. Pero el haberle pedido la renuncia preventivamente responde a demostrar que no somos todos lo mismo”, dijo Vidal. Además, pidió una auditoría sobre los aportes de campaña.

Este caso explotó en el peor momento del gobierno de Macri, sumido en una crisis cambiaria que aumentó el índice de inflación a 30% anual. Cambiemos llegó al poder con un discurso de honestidad y transparencia frente a la corrupción rampante atribuida a los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La lista de aportantes falsos fue difundida por el periodista Juan Amorín en el portal www.eldestapeweb.com, marcadamente opositor. Según la investigación, el dinero alcanza los 40 millones de pesos, más de $ 2,2 millones de entonces.

Allí figuran numerosos casos de aportantes “truchos”, una palabra del argot rioplatense que significa falso. Incluso muchas personas pobres, que viven de planes sociales y que figuran en la lista, descubrieron que además fueron afiliadas compulsivamente al PRO.

El caso es investigado en la Justicia Electoral por el fiscal Jorge Di Lello y el juez Ernesto Kreplak. Pero también la causa es llevada por la Justicia Federal a cargo del juez Sebastián Casanello, que investiga a los responsables legales del PRO por presunto lavado de dinero.

La exdiputada Margarita Stolbizer (GEN, centroizquierda) manifestó que “muchas de estas personas” que aparecen en la lista “ya han desconocido el aporte” y afirmó que 205 viven en zonas precarias del Gran Buenos Aires. “Esto no es un error. Es una maniobra delictiva”, denunció.

Macri, en rueda de prensa, defendió a Vidal y dijo que presentará en el Congreso una ley de financiamiento de la política que obligará a bancarizar los aportes. (I)

-----------------------------

Jefa del FMI llega a Buenos Aires para evaluar metas

La jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, llegó a Buenos Aires para reunirse con el presidente Mauricio Macri, previamente a la cumbre de ministros de finanzas del G20.

Es la primera visita de la jefa del FMI desde que le otorgó a Argentina un préstamo de $ 50.000 millones, de los cuales ya desembolsó $ 15.000 millones.

En reunión evaluarán la situación económica del país y las metas fijadas en el acuerdo. (I)