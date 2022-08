Un caimán es el apoyo emocional de un hombre con cáncer

El caimán Wally, es un reptil de apoyo emocional que llegó hace seis años a la vida de Joie Henney, un hombre que se sometía a tratamientos de radiación contra el cáncer.

Este peculiar animal fue captado y documentado en las redes sociales por varios visitantes, tras pasearse con su dueño en el Love Park de Filadelfia, Estados Unidos. La personalidad de Wally no es agresiva. “Es simplemente adorable. Duerme conmigo, me roba las almohadas, me roba las sábanas. Es simplemente increíble", menciona su dueño.

Henney cuenta que ha trabajado con caimanes durante 30 años y que un amigo lo contactó para que pueda adoptar al reptil tras una abundancia de caimanes en Florida. Estos eran llamados ‘caimanes molestosos’ y les practicaban la eutanasia o los trasladaban a cautiverio.

Fue así como empezó esta relación ente el hombre y el caimán. Henney espera que la historia de Wally pueda motivar a la gente a ser amable con los demás.

Te puede interesar: