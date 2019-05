Cacerolas y pitos en Estambul contra anulación de victoria de la oposición

Miles de personas protestan en Estambul golpeando cacerolas por la anulación este lunes 6 de mayo de la victoria el pasado 31 de marzo de la oposición socialdemócrata en las elecciones municipales, que acabó con 25 años de gobiernos islamistas en la ciudad.

La protesta ha comenzado de forma espontánea en barrios de toda la ciudad, con los vecinos haciendo sonar cacerolas desde balcones y ventanas y muchos conductores tocando el claxón de sus automóviles.

Numerosos estambulíes gritan el nombre de Ekrem Imamoglu, ganador de las elecciones con el partido socialdemócrata CHP, y que el pasado 17 de abril asumió oficialmente el cargo de alcalde.

#Istanbul is on fire now because of unfair decision from Erdogan party to re-election vote because they lost the most important cities. #Ekremİmamoğlu pic.twitter.com/96mavIYvVQ