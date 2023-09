Hombre actúa rápido y salva a niño de asfixiarse con dulces

Conocer sobre primeros auxilios puede ser la diferencia entre la vida y la muerte y así quedó confirmado en un video compartido en redes sociales. Este hecho ocurrió en Diyarbakir, Turquía, y en las imágenes se observa como un niño fue salvado de asfixiarse con golosinas.

Al parecer, el pequeño estaba comiendo dulces cuando se le quedaron atorados en la tráquea. El menor empezó a dar muestras de asfixia y fue en ese momento que un hombre interviene de forma oportuna y le aplica la maniobra de Heimlich.

La grabación muestra la importancia de esta reacción ya que los segundos son vitales, el hombre aplica la técnica, mientras su madre y hermana miran sin poder hacer mucho. Sin desesperarse continúa realizando presión en el pecho del niño por más de 20 segundos.

Finalmente, el pequeño expulsa lo que tenía atorado y tanto su familia como el hombre dan señales de tranquilidad al ver que el niño ya respira y está fuera de peligro. Al ‘héroe’ le agradecen, tanto la hermana, como la madre del niño, mientras el hombre le da un beso en la cabeza.

In Diyarbakir, Turkiye, a quick-thinking man heroically used the Heimlich maneuver to save a small child who had candy lodged in his windpipe. This act underscores the invaluable importance of first aid knowledge. Kudos to the rescuer for their swift action and compassion??? pic.twitter.com/LWNtFWYI7H