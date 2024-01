Brasil: Helicóptero de rescate de la policía sufre accidente

El hecho quedó registrado en video y se ha viralizado por lo impactante de su contenido. Se trata de un helicóptero de rescate de la policía de Brasil que sufrió un accidente y terminó en una carretera.

En las imágenes se puede observar cómo el helicóptero tras realizar el rescate de una persona herida intenta despegar y continuar su recorrido. No obstante, a poco segundo de levantar el vuelo sucede lo impensable: pierde el control cayendo al pavimento.

La grabación muestra cómo poco a poco empieza el piloto empieza a perder el control y de un momento a otro cae ante la mirada atónita de quienes filmaba el suceso. Mientras que desde la cámara de seguridad de un camión se observa la aparatosa caída del helicóptero.

Afortunadamente al momento de caer no había autos circulando, sin embargo, de momento se desconoce el estado de los tripulantes de la aeronave.

WATCH



Terrifying moment Brazilian police helicopter crash lands on the road while airlifting motorist injured in a truck crash. pic.twitter.com/4ssX6XI1rn