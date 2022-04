Brasil declaró el fin de la emergencia sanitaria por covid-19

A través de un comunicado oficial, emitido el 17 de abril de 2022, las autoridades de Brasil declararon el fin de la crisis sanitaria por coronavirus.

El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, dijo que la decisión de declarar el final de la crsis sanitaria responde a la mejora del escenario epidemiológico, resultado del buen índice de vacunación y la capacidad de reacción del sistema público de salud del país.

"Gracias a la mejora del escenario epidemiológico, a la amplia cobertura de vacunación de la población y la capacidad de asistencia, tenemos hoy condiciones de anunciar el fin de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional", afirmó Queiroga.

El 3 de febrero de 2020, Brasil declaró estado de emergencia por la situación sanitaria, provocado por los casos de covid-19 y el colapso del sistema de salud por el desborde de su capacidad de camas. Luego de dos años, dos meses y 16 días, la nación sudamericana decidió dar por terminada la emergencia sanitaria.

Queiroga dijo que si bien decidieron dejar de calificar a la situación como emergencia sanitaria, esto no significa que los efectos de la pandemia en Brasil acabaron, pues los ciudadanos deberán aprender a “convivir con el virus”.

El índice de vacunación en Brasil es de 76,5% de la población con el esquema completo y el 39,8% con la dosis de refuerzo.

Governo irá decretar o fim do estado de emergência em decorrência do coronavírus



- O Governo Federal, ainda em 2020, decretou estado de emergência antes da OMS, para que os estados e municípios se preparassem para a chegada do vírus. pic.twitter.com/U7q0MBXqdz