Boris Johnson recibió oxígeno, pero no necesita respirador

En una entrevista con la emisora radial LBC, el ministro del gabinete, Michael Gove, dijo este martes 7 de abril de 2020 que el primer ministro, Boris Johnson, recibió respaldo de oxígeno, pero no ha sido conectado a un respirador mecánico. El líder conservador, el único mandatario de una potencia que ha contraído el coronavirus, ingresó al Hospital St. Thomas de Londres el domingo, tras empeorar su condición de salud.

El lunes 6 de abril, Johnson fue ingresado a la UCI del centro médico debido a que la fiebre y la tos no cedían, pese a haber transcurrido más de diez días desde que se manifestaron los primeros síntomas. "El primer ministro ha recibido algo de oxígeno, pero no se le ha aplicado un respirador, no", dijo Gove, quien detalló que, en todo caso, el aparato está disponible por si el premier, de 55 años, llega a necesitarlo.

La oficina de Johnson había reportado anteriormente que el líder conservador se encuentra consciente y que fue trasladado a la UCI por si fuera necesario conectarlo a ventilación mecánica, un tratamiento que reciben los casos más graves de COVID-19. Gove detalló que Johnson "se encuentra, por supuesto, bajo estricta supervisión médica, siendo vigilado por su equipo de doctores y recibiendo el mejor, mejor cuidado de parte del personal del hospital St. Thomas”.(I)