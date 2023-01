Bolsonaro condena los disturbios en Brasilia

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se pronunció luego de los altercados en los que supuestos simpatizantes suyos se tomaron el palacio de gobierno y la sede del Legislativo de ese país durante la tarde del domingo.

"Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla", escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter.

El expresidente mencionó que durante su gestión en el gigante sudamericano “siempre” se mantuvo “dentro de las cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad”.

“Además, expresó su "repudio" a las acusaciones "sin pruebas", que le atribuye el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, en relación con el intento de golpe de Estado”, según el portal de noticias RT.

- No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil.