El ultraderechista Bolsonaro se lanza a la presidencia de Brasil

El diputado ultraderechista y excapitán del Ejército, Jair Messías Bolsonaro, oficializó este domingo 22 de julio su candidatura presidencial arropado por una multitud de seguidores en Rio de Janeiro, con las encuestas sonriéndole para las inciertas y polarizadas elecciones de octubre en Brasil.

Su figura pone los pelos de punta a muchos brasileños, pero este nostálgico de la dictadura militar (1964-85) se está dando un baño de masas este domingo en la convención de su Partido Social Liberal (PSL), arropado por más de 3.000 seguidores que le recibieron al grito de "¡mito, mito!".

"Mi candidatura es una misión. Si estoy aquí es porque creo en ustedes, y si ustedes están aquí es porque creen en Brasil", proclamó Bolsonaro al inicio de su discurso pasado el mediodía.

El candidato, de 63 años, estuvo sentado en la tribuna al lado de la abogada Janaina Paschoal, una de las impulsoras del impeachment a la izquierdista Dilma Rousseff en 2016, que finalmente debería ser su aspirante a vicepresidenta, después de las negativas de otras dos figuras a aceptar ese rol.

Bolsonaro tiene garantizados más votos hoy que ningún otro candidato, a excepción del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde hace cuatro meses, y cuya candidatura será muy probablemente invalidada por la justicia electoral.

Pero eso no es suficiente para ganar los comicios más imprevisibles de la historia moderna del país.

El exmilitar, conocido por sus exabruptos racistas, misóginos y homofóbicos, parece haber tocado un techo, pese a haber conseguido vencer las reservas de varios sectores sociales, incluyendo los medios empresariales.

Mientras Lula no deja de sobrepasar el 30% de intenciones de votos, Bolsonaro no logra llegar al 20%, incluso en escenarios que no cuentan con el líder de la izquierda. Y, en simulaciones de segunda vuelta, será derrotado por todos los candidatos, según afirma Datafolha.

A la espera de que se verifique la solidez de los sondeos, el "fenómeno" Bolsonaro mantiene en vilo a Brasil, después de la experiencia de Donald Trump en Estados Unidos. (I)