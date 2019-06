Bill Gates lamenta que “Microsoft no fuera lo que es Android”

Bill Gates, fundador de Microsoft, dijo que uno de sus grandes errores fue no haber desarrollado un sistema operativo móvil como el de Android. Así lo aseguró durante una entrevista en la compañía Village Global.

“En el mundo del software, particularmente para las plataformas, estos son mercados en los que el ganador se queda con todo. Entonces, el error más grande que he cometido es la falla de gestión que causó que Microsoft no sea lo que hoy es Android. Es decir, Android es la plataforma móvil estándar que no es de Apple. Eso era algo con lo que naturalmente Microsoft tenía que quedarse”, reflexionó Gates.

Cuando Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, y Chris White crearon Android en 2003 lo hicieron con una idea curiosa: plantearlo como sistema operativo para cámaras digitales. Poco después cambiaron de rumbo y a finales de 2004 ya estaban transformándolo en un rival de Symbian y Windows Mobile.

Microsoft no parecía demasiado preocupado por ese segmento, y tampoco lo estaban otras como Nokia o BlackBerry. Mientras, entre bambalinas, se preparaba la revolución. Google hizo un anuncio sorpresa y compró Android, por entonces absolutamente desconocida, por un precio de $ 50 millones, comenta el editor senior Javier Pastor.

Hoy este sistema operativo tiene el 86% de la cuota en el mercado móvil; en tanto que iOS tiene el 13%. Windows Phone, de Microsoft, junto con otras opciones, no llegan ni al 1%.

Pastor señala que Gates quizás no fue el único involucrado en las decisiones vinculadas con el desarrollo del sistema operativo, aunque fue un pilar importante. Dejó de ser CEO en el 2000, pero continuó en la empresa como arquitecto jefe de software hasta 2008 y como presidente hasta 2014, año en que asumió Satya Nadella.

Por lo que dijo en la entrevista, Gates se siente responsable por la pérdida de esta oportunidad de liderar el mercado móvil. “¿Qué valor tiene eso?”, se preguntó a sí mismo: “$ 400.000 millones”, respondió. (I)