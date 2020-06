Biden critica a Trump por declaraciones sobre protestas en Estados Unidos

El virtual candidato por el Partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, criticó las declaraciones del actual mandatario Donald Trump sobre las protestas en su país tras el asesinato del afroamericano George Floyd. El político señaló que las últimas palabras de Floyd antes de fallecer por ahogamiento, “I can’t breathe (no puedo respirar)”, son un llamado de atención para su nación.

El exvicepresidente de Barack Obama se pronunció este martes 2 de junio de 2020 en un evento en Filadelfia sobre la actualidad que atraviesa Estados Unidos por las violentas manifestaciones en más de 70 ciudades, que en su mayoría desencadenaron en saqueos y destrucción de la propiedad privada.

A country is crying out for leadership. Leadership that can unite us, leadership that brings us together, leadership that can recognize the pain and deep grief of communities that have had a knee on their neck for a long time.

“Es un llamado de atención a todo el país, a todos nosotros”, señaló el candidato demócrata. Su propuesta electoral para los comicios del 3 de noviembre es de unir a la población y distanciarse de la política de Trump basada, en su opinión, en la división. “Yo no traficaré con el miedo y la dimisión. No alentaré las llamas del odio”, dijo, en referencia a los comentarios discriminatorios del presidente en contra de los migrantes.

Mientras el Jefe de Estado rechaza las protestas y señaló que no tolerará más actos violentos, Biden se comprometió a “curar las heridas radicales que se han extendido desde hace demasiado tiempo”. También cuestionó la imagen de Trump con una biblia en mano frente a una iglesia en Washington, al considerar que el magnate no predica con el ejemplo.

El exceso policial que cobró la vida de Floyd el pasado lunes 25 de mayo hizo que los estadounidenses se vuelquen a las calles para exigir respeto racial y tolerancia. El afroamericano fue detenido por el policía Derek Chauvin, acusado de utilizar un cheque falso. Sin embargo, el uniformado colocó su rodilla en el cuello del hombre y lo apretó hasta dejarlo sin respirar. Minutos después falleció.

“Las palabras (de Floyd) no murieron con él. Resuenan en todo el país”, declaró Biden en su discurso. Trump, por su parte, hizo un llamado a que la Guardia Nacional y el ejército reprima a los manifestantes si continúan generando pánico en una nación que también es la más afectada por la pandemia del coronavirus. (I)

My fellow Americans - My first and highest duty as President is to defend our great Country and the American People. I swore an oath to uphold the laws of our Nation -- and that is exactly what I will do… pic.twitter.com/pvFxxi9BTR